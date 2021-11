COP26: (Klima-)Gipfel der Verantwortungslosigkeit

Die G20-Länder sind für rund 80 Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich. Zur 26. Weltklimakonferenz kamen ihre Staatsoberhäupter – die meisten per Flugzeug – direkt von ihrem Treffen in Rom. Dort konnten sie zuvor nicht einmal Konsens für eine verbindliche Verpflichtung finden, den weltweiten Temperaturanstieg unter 1,5 Grad zu halten. Den Begriff „Sofortmaßnahmen“ strichen sie wieder aus ihrer Abschlusserklärung. Gemessen an diesem Ergebnis braucht es schon einiges an Chuzpe, um damit im Gepäck nach Glasgow zu fliegen, dort zu verkünden, dass man die Klimakrise nun aber wirklich ernst nehme und gleich darauf wieder abzureisen.

Das Vereinigte Königreich als Gastgeber der COP26 versucht, diesen Auftakt als Zeichen für einen besonderen „Gipfel der Staats- und Regierungschef*innen“ zu framen. Aber deren Anwesenheit am Beginn wertet die Klimakonferenz nicht auf, sondern im Gegenteil: Ihre Abwesenheit im weiteren Verlauf der Verhandlungen ist besorgniserregendes Zeichen dafür, dass die COP für sie keineswegs jene hohe Wertigkeit einnimmt, die der drastisch zunehmenden Dringlichkeit in Sachen Klima Rechnung tragen würde.

Bei fast jeder COP reisen die Staats- und Regierungschefs in der zweiten Woche an, nachdem sie die Verhandlungsführer*innen in der ersten Woche an den Themen arbeiten ließen. Das macht auch Sinn: In der ersten Woche werden in der Regel die strittigen Punkte identifiziert, erste Fortschritte erzielt und ein Textentwurf mit verschiedenen Optionen erstellt. Darüber wird dann in der zweiten Woche verhandelt und abgestimmt. Üblicherweise passierte das in Anwesenheit der Präsident*innen, Premiers und Kanzler*innen. Denn nur sie haben – zumindest theoretisch – letztendlich das nötige Gewicht und die Entscheidungsmacht, um Blockaden zu überwinden und zu einer Gesamteinigung zu kommen.