Tödliche Hitzewelle: It’s the Climate Crisis, stupid.

Die brutale Hitzewelle, die vergangene Woche Hunderte von Menschen im pazifischen Nordwesten und in Kanada getötet hat, wäre ohne den menschgemachten Klimawandel "praktisch unmöglich" gewesen, so eine am Mittwoch veröffentlichte Studie des Studie des World Weather Attribution Netzwerks (WWA). Sie liefert den neuesten Beweis dafür, dass globale Erwärmung extreme Hitze häufiger und auch gefährlicher macht.

Hunderte Tote, niedergebrannte Dörfer

Die enormen Temperaturen führten in den USA und Kanada zu über 660 Todesfällen im Zusammenhang mit Hitzestress oder Hyperthermie und dazu, dass mehr als 2.000 Menschen ins Krankenhaus und in Notfallambulanzen gebracht wurden. Die Hitze riss Bürgersteige auf, brachte das Alltagsleben zum Erliegen und führte zu einem Massensterben von Muscheln, Seesternen und anderen Meeresbewohnern entlang der Küsten von Washington und British Columbia. Verheerende Brände waren eine weitere Folge der Hitze. Der Ort Lytton in Kanada, in dem zuvor über mehrere Tage Höchsttemperaturen von fast 50 Grad gemessen wurden, wurde von einer Feuerwalze dem Erdboden gleichgemacht.