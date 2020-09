Forest Trump: Ein Präsident und andere Irrtümer

„Dunning Kruger Effekt“ nennt sich diese kognitive Verzerrung: Inkompetente Menschen überschätzen sich selbst und ihre Fähigkeiten - und sie merken es selbst nicht. Ohne Donald Trump auch politisches Kalkül abzusprechen, so haben wir es bei ihm sicherlich mit einem ausgeprägten Fall des Dunning Kruger Effekts zu tun. Eine Erklärung dafür, wie er es mit dieser geballten augenscheinlichen Inkompetenz sogar bis ins Weiße Haus geschafft hat, liefern die beiden Ökonomen Peter Schwardmann und Joël van der Weele in einer Studie. Proband*innen hielten sich für besser im IQ-Test als ihre Mitbewerber*innen, wenn sie wussten, dass sie später auch andere von sich überzeugen müssen. Die Wettbewerbssituation machte sie selbstbewusster, was wiederum dazu führte, dass sie gewinnender auftraten und andere besser von sich überzeugen konnten. Schwardmann schlussfolgert, dass anzunehmen sei, dass in Kontexten mit scharfem Wettbewerb jene Menschen erfolgreicher sind als andere, die sich selbst überschätzen.

Bestätigungsfehler

Dass Trump bei seinen Anhänger*innen selbst mit den krudesten Theorien und Fake News auf dermaßen großen Zuspruch stößt, ist unter anderem auf confirmation bias, auch Bestätigungsverzerrungen, zurückzuführen. Nicht nur Trump-Wähler*innen und Verschwörungstheoretiker*innen, sondern wir alle, filtern und interpretieren Informationen so, dass sie unsere Erwartung erfüllen und uns in unseren Überzeugungen bestätigen. Wer absolut überzeugt davon ist, dass es keine menschgemachte Klimakrise gibt, für den klingen im Zweifelsfall sogar explodierende Bäume in Waldstädten eines weit entfernten Landes plausibel genug, um in der Meinung bestätigt zu werden, dass es keinen Zusammenhang zwischen Klima-Auswirkungen und der Feuerbrunst vor der Haustüre gibt.

Verfügbare Beispiele der Klimakrise

Sich ein Weltbild aufzubauen, in dem sich verheerende Klimakatastrophen nur in Kinofilmen oder maximal in einer entfernten Zukunft abspielen, war für viele Generationen dank der weiter oben beschriebenen Merkmale des „Klimawandels“ naheliegend. Die verfügbaren Beispiele für die Auswirkungen beschränkten sich lange Zeit auf das Bild von Eisbären, deren Scholle kleiner wird und Szenarien, die in der Zukunft spielen. Mangelnde eigene Erlebnisse und der fehlende öffentliche Diskurs führten zu dem häufigen Urteilsfehler der Verfügbarkeitsheuristik: Ereignisse, die in unserem Gedächtnis entweder durch Häufigkeit oder durch Intensität präsent sind, erscheinen uns plausibler und wahrscheinlicher.

Im öffentlichen Diskurs spielte die menschgemachte Krise keine so dominante Rolle, bevor die Wissenschaft für ihre Botschaft enormen Rückenwind durch die Fridays for Future-Bewegung bekam. Greta Thunbergs Generation ist bereits damit aufgewachsen, dass die Klimakrise eine reale, greifbare, konkrete Bedrohung ist. Die Verfügbaren Beispiele der Klimakrise verändern sich nicht nur dank der verschobenen öffentlichen Debatte, die nun konsequent den Zusammenhang zwischen den Bränden in Kalifornien und anderen Naturkatastrophen herstellt. Die Menschen bekommen nun die Konsequenzen in dramatischer Heftigkeit zu spüren, dass es nicht erst Fremde in ferner Zukunft trifft – sondern sie selbst. Diese verfügbaren Erlebnisse beeinflussen das Urteil über die Notwendigkeit, die Klimakrise zu stoppen.

Die Denkfehler, die die Menschheit lange zum Verharmlosen, Wegschauen oder gar Leugnen verleitet und Männer wie Trump in höchste Ämter befördert haben, sind erklärbar. Aber viel wichtiger noch ist: Sie sind korrigierbar.