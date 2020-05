Natur – die volle Drohnung

„Look up and never give up!“ Es ging als inspirierendes Video viral, quasi eine bewegte Version von Kalenderbildern mit klugen Sprüchen: Das Video einer Bärenmama und ihrem Baby, die einen steilen Berggrat erklimmen. Der kleine Bär klettert tapsig unter größter Anstrengung die eisige Steigung hoch, doch kurz vor dem Ziel rutscht er wieder ab. So geht das einige Male, das Herz rutscht den Zusehenden in die Hose und macht schließlich erleichterte Sprünge beim Happy End.

Die Wahrheit über dieses Video ist jedoch alles andere als entzückend: Viele Wissenschaftler*innen sahen darin keine hippe Motivations-Story, sondern offenbarten einen besorgniserregenden Hintergrund. Es sei ungewöhnlich, dass eine Bärenmutter eine so gefährliche Strecke mit ihrem Jungen wähle – es sei denn, sie fühlte sich bedrängt. Und genau das, so die Forscher*innen, dürfte der Fall gewesen sein. Die Kamera-Drohne scheint sich zu schnell angenähert zu haben, einmal schlägt die irritierte Bärin sogar mit der Pratze in ihre Richtung, was dafür sorgt, dass ihr Junges erneut abrutscht.

Bienen, Beute, Bedrohung

Das Video hatte etwas Gutes im Schlechten: Es regte die breite Diskussion über die Auswirkungen von Drohnen auf die Natur und den richtigen Umgang damit an. Studien zu den Reaktionen von Tieren auf die Anwesenheit von Drohnen gab es bereits zuvor, auch andere Videos, die eindeutig zeigen, wie die Fluggeräte das Verhalten von Tieren beeinflussen. Dafür, weshalb manche Tiere sich überhaupt nicht beeindrucken lassen, während bei anderen der Flucht oder Angriff-Instinkt anspringt, gibt es eine Bandbreite an Erklärungen.

Elefanten dürften sie aufgrund des brummenden Geräuschs für Bienenschwärme halten. Und wo es außer dem Menschen wenige Räuber gibt, die die grauen Riesen aus der Ruhe bringen können, so versetzen Bienenschwärme, die sich von Größe nicht beeindrucken lassen und die Dickhäuter in den Rüssel und hinter den Ohren stechen können, sie in Rage. Elefanten hassen Bienen – und sie hassen Drohnen.

Tierische Abfangjäger