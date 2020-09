Ein Coronasommer in Müll-Bergen

Den Einschränkungen durch COVID-19 geschuldet schnupperten in diesem Sommer etliche Menschen zur Erholung im Urlaub Berg- statt Meeresluft. Mit der zunehmenden Zahl jener, die der Mangel an Alternativen, die (Neu-)Entdeckung der Natur oder die Sehnsucht nach Abgeschiedenheit auf Gipfel quer in Österreich trieb, stieg nicht nur die Nachfrage nach Hüttenplätzen, sondern auch die Breite der Nutzungskonflikte.

Der selten dämliche Trend, Kühe für TikTok-Videos zu verschrecken, war dabei ein besonderer Ausreißer. Doch auch ohne solche ausgeprägten Dummheiten traten durch den Boom auf die Berge Problematiken deutlicher hervor, die schon seit Jahrzehnten bestehen: Strandbilder von angeschwemmtem Plastikmüll wurden in diesem Jahr ersetzt durch rostige Dosen und Taschentuchnester auf Almen.

Es liegt nicht an Unwissenheit

Der Alpenverein gibt sich redlichste Mühe, der alpinen Vermüllung den Kampf anzusagen. So befreien sie einerseits die Wanderwege in regelmäßigen Aktionen von Unrat und versuchen andererseits mit bewusstseinsbildenden Kampagnen dafür zu sorgen, dass die Bergbesucher*innen ihren Dreck selbst wieder mit ins Tal nehmen und dort richtig entsorgen. Bei den Aktionen kommt einiges zusammen: Im Sommer 2015 waren es rund 50.000 Liter Abfälle, die 30 Helfer*innen in vier Wochen von den Bergen geholt haben. Die Aufzeichnungen solcher Aufräum-Aktionen des Alpenvereins ergeben seit den 70ern zusammengerechnet 3,8 Millionen Liter gesammelte und entsorgte Abfälle.