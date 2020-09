Trump: Österreicher leben im Wald und haben explosive Bäume

Ein Interviewbeitrag des US-Senders Fox News mit Donald Trump sorgt derzeit in sozialen Medien für Belustigung, aber auch ungläubige Reaktionen. In dem Clip, in dem Trump übers Telefon zu hören ist, behauptet der US-Präsident, dass Europa viele "Wald-Städte" habe mit viel mehr "explosiven Bäumen" als Kalifornien und nennt dabei explizit Österreich als Beispiel. "Sie leben dort in Wäldern." Dass es hier dennoch keine derartigen Waldbrände gebe, wertet er als Beweis für das Versagen des Forst-Managements in Kalifornien.

Explodierende Bäume nach 18 Monaten

Der Hinweis auf die explosiven Bäume ist nicht neu. Bereits am Montag hatte Trump seine Theorie gegenüber US-Reportern kundgetan. Nach 18 Monaten würden sie explodieren wie ein Streichholz. In Europa passiere das nicht, es gebe dort sogar eine eigene Bezeichnung dafür, nämlich "den Treibstoff ausdünnen". Trump meint dabei offenbar umgestürzte Bäume und Blätter, die nach dem Absterben auf den Waldboden fallen.