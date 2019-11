23.000 Jahre alter Kühlschrank aus der Altsteinzeit entdeckt

Die Kühlung von Lebensmitteln war bereits in der Altsteinzeit ein Thema und hat Menschen entsprechend erfinderisch werden lassen. Das beweisen Grabungen in Niederösterreich, die einen 23.000 Jahre alten Vorläufer des Kühlschranks zutage gefördert haben. So konnten Forscher an der Freilanfundstelle Kammern-Grubgraben eine komplexe Steinsetzung freilegen, die von Jägern höchstwahrscheinlich für die kühle Lagerung von Rentierfleisch verwendet wurde.

Steinkonstruktion mit natürlicher Kühlung

Der Uraltkühlschrank war komplett aus Stein gebaut. Zur Errichtung wurden auf einer kleinen Erhöhung Steinplatten ausgelegt, Fleischreste geschichtet und die Vorräte mit einer dicken Steinpackung umschlossen. Diese sorgte für eine ausreichende Durchlüftung und schützte die Nahrung vor kleineren Fleischfressern wie Füchsen und Wölfen. Für die Kühlung verwendeten die Altsteinzeitmenschen einen Trick: Sie nutzten den eiszeitlichen Permafrostboden als natürliches Kühlaggregat.