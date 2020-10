39 neue kosmische Kollisionen mit Schwarzen Löchern entdeckt

Schwarzes Loch mit 150 Sonnenmassen

Zu sehen sind jeweils die beiden Objekte, die aufeinandergeprallt sind und die Gravitationswelle ausgelöst haben. Ligo und Virgo erhielten 2019 eine Reihe an Verbesserungen. So konnten sie Ereignisse besser messen und in dieser kurzen Zeit die 39 Ereignisse verzeichnen.

Darunter befindet sich etwa eine extreme kosmische Kollision zweier Schwarzer Löcher. Sie ließ ein Schwarzes Loch mit 142 Sonnenmassen entstand. Zudem wurde die Verschmelzung zwischen einem Schwarzen Loch und einem bisher unbekannten Objekt gemessen. Dieser "mysteriöse" Himmelskörper passt zu keinen zuvor gemachten Entdeckungen.

50 Ereignisse untersucht

Die Forscher nutzen die Daten, um die Vorgänge und Ursprünge solcher extremen Kollisionen zu untersuchen. In einem vorab veröffentlichten Paper, das beim Fachmagazin Astrophysical Journal Letters eingereicht wurde, wurden 47 der 50 Events untersucht.