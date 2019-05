3D-Infrarotkamera jagt nach Klimagasen in der Atmosphäre

„Was in der derzeitigen Debatte oft vergessen wird: wir befinden uns ja erst ganz am Anfang des menschgemachten Klimawandels. Die größten Effekte werden erst in zehn oder fünfzehn Jahren schlagend werden. Wir müssen daher schnell handeln und vor allem besser verstehen, welche Prozesse in der Atmosphäre was genau bewirken.“

Eingriff mittels Geoengineering

Auch hinsichtlich kontrovers diskutierter Überlegungen, die Klimaerwärmung mittels Geoengineering zu bekämpfen, steht es für den Physiker außer Frage, dass man dafür 3D-Messinstrumente wie AtmoSat brauche. „Natürlich kann man versuchen, ähnlich einem Vulkanausbruch Schwefel-Aerosole als Sonnenschutz in die Atmosphäre einzubringen. Wenn man das als Menschheit machen will, muss es aber absolut kontrolliert und überwacht ablaufen. Sonst wird das Risiko völlig unabschätzbar“, sagt Orphal.

Dass Forschungsprojekte wie AtmoSat nicht zuletzt durch politische Verzögerungen in Deutschland noch ein paar Jahre auf sich warten lassen, dürfe allerdings keine Entschuldigung für Handlungsträger sein, nicht sofort Maßnahmen gegen die Klimakrise zu setzen.

Menschengemachte Klimakrise

„Auch wenn wir die Wirkungen der Spurengase auf die Klimaentwicklung im Detail nicht restlos verstehen: dass unsere enormen Ausstöße von und Methan hauptverantwortlich für die globale Klimaerwärmung sind, steht wissenschaftlich völlig außer Frage. Ursache und Wirkung sind ganz eindeutig miteinander verknüpft“, erklärt Orphal.