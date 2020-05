Abstürzender Satellit schlägt nicht in Europa auf

Bis Sonntagnachmittag war „GOCE“ nach Esa-Angaben bereits von einer ursprünglichen Umlaufbahn um die Erde in Höhe von 224 Kilometern auf nur noch 133 Kilometer gesunken. Ein Unglück sei extrem unwahrscheinlich. Dutzende Satelliten endeten bereits ähnlich. Unfälle wurden bisher nicht bekannt.

„GOCE“ hatte erstmals ein weltweites zentimetergenaues Höhenprofil der Erde geliefert. Er sollte ursprünglich nur eineinhalb Jahre im All bleiben. Doch wegen geringer Sonnenaktivität reichte der Treibstoff fast dreimal so lang. Eine hohe Aktivität bremst den Satelliten ab. Im Oktober ging der Sprit dann aber endgültig aus. Seitdem warten die Forscher auf das Verglühen beim Wiedereintritt in die Atmosphäre. Die Abkürzung GOCE steht für „Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer“.