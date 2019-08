Adipositas: Entzündungsmarker warnen vor Folgeerkrankung

Die Behandlung für Patienten mit erhöhtem Risiko klingt vergleichsweise einfach: Betroffene sollen ihre Ernährung umstellen und viel Sport treiben. Bei Diabetes im Frühstadium kann auch eine medikamentöse Therapie in Betracht gezogen werden. "Im Frühstadium greift Ernährungsumstellung, Gewichtsreduktion und Bewegung, begleitet von engmaschigen Kontrolluntersuchungen, erst wenn das nicht greift, setzt man auf medikamentöse Therapie. In Wahrheit ist die Situation kompliziert. Jugendliche sitzen heute mehr vor Bildschirmen, in Schulen werden die Turnstunden gekürzt und den Eltern fehlt oft das Bewusstsein für die Problematik. Wir haben es mit einem gesamtgesellschaftlichen Problem zu tun”, sagt Fondi. In Zusammenarbeit mit der Wiener Gebietskrankenkasse wurden zehn- bis 15-jährige Jugendliche mit Adipositas in einem zweijährigen Pilotprojekt über jeweils ein halbes Jahr intensiv bei therapeutischen Maßnahmen unterstützt, von Diätologen, Psychologen und Sportwissenschaftlern.

“Zu Beginn und am Ende wurde der Gesundheitszustand durch Blutanalysen kontrolliert. Die Ergebnisse waren gut, das wird jetzt zum Dauerprogramm ausgebaut”, sagt Fondi. Denkbar wäre in Zukunft auch die Entwicklung einer immunologischen Therapie, die bei Patienten mit hohem Risiko die Entzündungen bekämpft. “Das Ziel ist nicht, bloß die Symptome zu behandeln, Patienten müssen auch andere Maßnahmen ergreifen. Aber im Spätstadium wäre eine Bekämpfung der Metaflammation oft hilfreich”, sagt Fondi.

Die Arbeit der FH Forscher dient in einem größeren Zusammenhang auch als Grundlage für weitere Arbeiten im medizinischen Bereich. “Biomarker sind derzeit ein heißes Thema. Das ist Ausdruck eines Wandels in der Medizin, die dabei ist, sich in vielen Bereichen - etwa der Krebstherapie - zu personalisieren. Unsere Arbeit ist ein Schritt in Richtung einer Diagnostik, die ein molekularbiologisches Profil einer Person analysiert, um personalisierte Behandlungsoptionen zu entwickeln”, sagt Fondi.

Dieser Artikel ist im Rahmen einer Kooperation zwischen futurezone und FH Campus Wien entstanden.