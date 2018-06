AIT zieht positive Bilanz und will weiter wachsen

Das Austrian Institute of Technology (AIT) zog am Dienstag Bilanz über das vergangene Jahr. Die Betriebsleistung des AIT stieg den Zahlen zufolge 2017 auf 146 Mio. Euro (2016: 143 Mio. Euro), das EGT lag bei 3 Mio. Euro (2016: 3,3 Mio. Euro). Die Erlöse aus Auftragsforschungen sind um zwölf Prozent gestiegen. Aufsichtsratspräsident Hannes Androsch spricht von einem „guten Jahr 2017“. Auch das laufende Jahr sei bislang „zufriedenstellend“.

Androsch verweist auf den Expansionskurs des AIT. Erst Mitte Juni hat die Einrichtung die Mehrheit am oberösterreichischen Forschungszentrum Profactor übernommen. Auch künftig wolle man weiter auf Expansion setzen: „Der Expansionskurs ist wichtig, weil wir so langsam in die Größenordnungen kommen, die ähnliche Einrichtungen in anderen Ländern aufweisen“, so Androsch. Man würde einen wichtigen Beitrag für den Forschungs- und Innovationsstandort Österreich leisten.