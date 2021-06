"Android kann sicher und offen sein"

Mobile Geräte sind ein beliebtes Angriffsziel für Kriminelle, Behörden und andere Datensammler. Die Hersteller der Betriebssysteme versuchen, die Smartphones so gut es geht zu schützen. Durch die Komplexität der Software kommen klassische Sicherheitskonzepte aber zunehmend an ihre Grenzen. Alexandra Dmitrienko vom Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie SIT hat beim Android Security Symposium in Wien, das vom Josef-Ressel-Zentrum für User-friendly Secure Mobile Environments am Campus Hagenberg der FH Oberösterreich veranstaltet wurde, mit der futurezone über einen möglichen Lösungsansatz für dieses Dilemma gesprochen.

Sie arbeiten an hardwarebasierten Sicherheitsvorkehrungen für mobile Geräte. Wie funktioniert das?

Alle sicherheitsrelevanten Anwendungen nutzen Passwörter oder Schlüssel. Es reicht nicht, diese nur sicher zu speichern. Es müssen auch alle Verarbeitungsschritte in sicherer Umgebung erfolgen. Mit Secure Elements können wir das vom Rest des Systems trennen, in einer komplett isolierten Umgebung.