Ansturm auf Bürger-Solarkraftwerk in Wien

Wien Energie nimmt im Mai 2012 das erste Solarkraftwerk am Gelände des Kraftwerks Donaustadt in Betrieb. „An dem Standort gibt es eine freie Fläche von 8000 Quadratmetern, die für die Module benötigt wird. Außerdem ist dort die Stromeinspeisung gegeben“, erklärte Christian Ammer, Pressesprecher der Wien Energie gegenüber der futurezone. Die Module erzeugen eine Leistung von 500 Kilowattpeak (kWp), damit können rund 200 Wiener Haushalte mit Sonnenstrom versorgt werden.

Das besondere an dem Solarkraftwerk: Es wird von Bürgern finanziert und von Wien Energie verwaltet. Bürger, die keine Möglichkeit haben, eigene Solarpaneele zu errichten, haben dadurch die Möglichkeit, auf diesem Weg umweltfreundlich und nachhaltig Energie nutzen. Für ein halbes Paneel bezahlt man 475 Euro und bekommt dafür 3,1 Prozent Zinsen pro Jahr. Die Laufzeit beträgt zirka 25 Jahre. „Das ist die technische Nutzungsdauer von Solar-Modulen. Auf diese hin wurde auch die Wirtschaftlichkeit des Projekts berechnet“, erklärt Ammer.

Zehn Paneele decken Haushaltsbedarf

Ein Bürger konnte bis zu zehn Paneele erwerben. Kostenpunkt dabei sind stolze 9500 Euro, die Zinsen belaufen sich dabei auf 294,5 Euro pro Jahr. „Diese Zahl ist nicht zufällig von uns gewählt. Zehn Paneele decken in etwa den durchschnittlichen Haushaltsbedarf an Strom pro Jahr ab“, rechnet Ammer vor. Dadurch kann man indirekt seinen eigenen Stromverbrauch vollständig nachhaltig mit Erneuerbaren Energien abdecken, ohne dass man selbst Solarzellen ans Dach baut – was in vielen Wiener Wohnungen praktisch unmöglich ist.