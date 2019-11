Arktis-Eisbrecher hat Internetzugang mit 120 Mbit/s

19 Länder

Dank der Internetverbindung kann das multidisziplinäre Team erhobene Daten sofort an Forschungsinstitutionen in aller Welt zur Analyse weiterleiten und mit der Außenwelt in Kontakt bleiben. Institutionen aus 19 Ländern sind an dem Projekt beteiligt. Auch die Universität Wien ist Teil von MOSAiC. Die einjährige Forschungsmission kostet 158 Millionen Euro und stellt die größte Expedition in die Artkis aller Zeiten dar.