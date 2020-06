Astronomen streiten um Signale ins All

Dieser intergalaktische Zug, so Douglas Vakoch, ist aber schon lange abgefahren. Egal, ob wir nun aktiv Botschaften senden oder nicht. Denn: Wenn intelligente Wesen potenziell die Erde erobern könnten, dann sind sie technologisch so fortgeschritten, dass unsere Existenz kein Geheimnis mehr ist. „Sie würden problemlos unsere unabsichtlichen Signale, die sich durch Radio und Fernsehen ergeben, aufgefangen haben“. „Active SETI“ – oder METI (Messaging for Extraterrestrial Intelligence) - stelle also keine zusätzliche Gefahr dar.

Die Idee, von der Erde ins All zu funken ist nicht neu. Doch – wie zuletzt auf der AAAS-Wissenschaftskonferenz in San Jose – deutlich spürbar: Die Diskussion wird mit mehr Vehemenz geführt. Und das mag daran liegen, dass der Gedanke von intelligentem Leben in einem anderen Sonnensystem nicht mehr so theoretisch klingt wie noch vor, sagen wir, 20 Jahren. Das ist u.a. dem Kepler-Weltraumteleskop zu verdanken. „Wir wissen, dass eine von fünf Sonnen erdähnliche Planeten hat“, erklärt der Astrobiologe David Grinspoon. „Es gibt also potenziell sehr viel Raum für Leben im Universum.“