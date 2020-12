Autopilot für Kraftwerke stoppt Wasserverschwendung

Trotz großer Investitionen in Wind und Photovoltaik macht Wasserkraft immer noch den mit Abstand größten Teil an erneuerbarer Energieproduktion aus. In Österreich steuert sie gar 60 Prozent der gesamten Stromerzeugung bei. Dass die Kraftwerksnutzung von Flüssen auch ihre Schattenseiten hat ist unbestritten, da sie mit großen Eingriffen in die Natur einhergeht.

Ökologen drängen daher darauf, bestehende Anlagen zu modernisieren, um so das Optimum an Energieausbeute bei gleichzeitiger Verbesserung der Umweltsituation zu erreichen. Aber auch die Energiewirtschaft ortet viel Potenzial, das auf dem Weg zur Energiewende bisher ungenützt blieb.

Klimakiller Energieerzeugung

Das österreichischen Start-up Hydrogrid etwa hat eine Software entwickelt, mit der Kraftwerke automatisiert gesteuert werden können – sowohl, was die Stromerzeugung, aber auch den Verkauf von Energie am Strommarkt betrifft. Denn dieser ist – nicht zuletzt durch die Zunahme an Wind- und Solarenergie – enormen Preisschwankungen unterworfen.