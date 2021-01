Autopsie zeigt Schäden, die COVID-19 im Gehirn anrichtet

10 der untersuchten Menschen wiesen Hyperintensitäten auf - zu sehen als helle Flecken auf dem MRM-Bild. Mithilfe des Immunfluoreszenz-Verfahrens konnte nachgewiesen werden, dass es sich dabei um ausgetretenes Fibrinogen handelt. Das Blutprotein kann grundsätzlich Neuronen-Verbindungen im Gehirn zerstören. Laut Nath seien die kleinen Blutgefäße im Gehirn undicht gewesen.

Mini-Hirnblutungen

T-Zellen und Microgliazellen zur Immunabwehr waren rund um diese Flecken bei mehreren Patienten beobachtbar. Daneben wiesen die Patienten auch dunkle Areale auf, was auf Blutgerinnsel hindeutet. Laut den Forschern dürften die Patienten multiple minimale Hirnblutungen gehabt haben.

Auch jüngere, gesunde Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten, wiesen anderen Untersuchungen zufolge Schlaganfälle auf. Ebenfalls seien akute Veränderungen des mentalen Zustands wie Wahnvorstellungen oder Psychosen beobachtbar.

Entzündungsreaktion

Ob das Coronavirus diese Schäden direkt verursacht hat, ist allerdings unklar. Virusspuren selbst wurden im Gehirn nicht nachgewiesen, was damit zusammenhängen könnte, dass SARS-CoV-2 zum Todeszeitpunkt bereits nicht mehr nachweisbar war. Die Hirnschäden könnten laut den Forschern aber in Folge der Entzündungsreaktion des Körpers auf das Virus entstanden sein.

In Zukunft soll weiter untersucht werden, wie COVID-19 die Glutgefäße im Gehirn schädigt und ob dies der Grund für Kurz- sowie Langzeitschäden sind. Der Bericht wurde in New England Journal of Medicine veröffentlicht.