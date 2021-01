WHO fordert allgemeine Maskenpflicht wegen Corona-Mutationen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die europäischen Staaten ermahnt, die besonders ansteckende Variante des Coronavirus, die auch in Österreich angekommen ist, genauer zu beobachten. Europa befinde sich in einer "alarmierenden Lage", in der es gleichzeitig von einem deutlichen Anstieg der Neuinfektionen und der in Großbritannien entdeckten Virus-Mutation betroffen sei, sagte WHO-Europa-Direktor Hans Kluge am Donnerstag in Kopenhagen.