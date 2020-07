Bald real: Rohstoff-Gewinnung aus Asteroiden

James Cameron

, stellte das neue Unternehmen Planetary Resources am Dienstag seine Pläne zur Rohstoff-Gewinnung im Weltall vor. Womit spekuliert wurde, was aber vielen als verrückte Idee erschien, ist dabei tatsächlich angekündigt worden: Das Unternehmen will Materialen, die auf der Erde nur in begrenzten Mengen existieren, ausAsteroiden gewinnen. Neben visionären Führungspersönlichkeiten besitzt PlanetaryResources eine illustre Runde an Investoren: Google-CEOLarry Page, sein VorgängerEric Schmidt, Regisseur und Tiefseeforschersowie Microsoft-Entwickler und Weltall-Touristsind nur vier davon.