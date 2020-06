Behördenführer im Augmented-Reality-Browser

Über 4600 Einträge umfasst die Behördendatenbank der österreichischen E-Government-Plattform help.gv.at. Das österreichische Bundesrechenzentrum (BRZ) arbeitet im Rahmen eines Forschungsprojektes an einer Applikation, mit der Smartphone-Nutzer Informationen zu den dort verzeichneten Behörden in ihrer unmittelbaren Umgebung abrufen können. Smartphone-Nutzer sollen abhängig von ihrer Position etwa die Standorte der nächstgelegenen Polizeidienststellen, Finanzämter oder Gerichte sehen und sich auch den Weg zu den Behörden weisen lassen können, erläutert Robert Harm, der beim BRZ für das Projekt zuständig ist.

Bei dem virtuellen Behördenführer kommt der Augmented-Reality-Browser Layar zum Einsatz, der kostenlos für die Betriebssysteme iOS, Android uns SymbianOS verfügbar ist. Derzeit wird der Augmented-Reality-Behördenführer von einem geschlossenen Benutzerkreis getestet.

Vielfältige Möglichkeiten

Die Möglichkeiten der Technologie sind vielfältig. In weiteren Versionen der Applikation sei es denkbar, E-Government-Prozesse über diesen Weg in Gang zu setzen, sagt Harm. Künftig könnten etwa auch Nutzer, die sich in der Nähe eines Finanzamtes befinden, automatisch an den Steuerausgleich erinnert werden.