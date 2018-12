BepiColombo zündete Ionen-Triebwerke am Weg zum Merkur

Die europäisch-japanische Raumfahrtmission zum Planeten Merkur startete am 20. Oktober. Eine Trägerrakete hob mit der Raumsonde an Bord vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana ab. Am Merkur soll diese unter anderem die Oberfläche und das Magnetfeld des sonnennächsten Planeten erkunden.



BepiColombo ist ein gemeinsames Projekt der ESA und der japanischen Raumfahrtagentur Jaxa. Die Mission zählt zu den ehrgeizigsten Forschungsprojekten in der Geschichte der ESA. An Bord ist auch High-Tech aus Österreich. So sorgt etwa Weltraumtechnik „made in Austria“ für den Hitzeschutz. „Merkur ist der sonnennächste Planet, daher muss die Sonde extreme Hitze über 450 Grad aushalten“, teilte Max Kowatsch, Geschäftsführer der Ruag Space Austria im Vorfeld des Missions-Starts mit. Die am niederösterreichischen Ruag-Standort in Berndorf hergestellte Thermalisolation schützt die Sonde vor den extremen Temperaturen.