Berge am Pluto sind schneebedeckt, aber anders als auf der Erde

Mithilfe der NASA-Raumsonde New Horizons konnten vor etwa 5 Jahren schneebedeckte Berge am Pluto entdeckt werden, die jenen auf der Erde ähneln. Und doch unterscheiden sie sich grundlegend von unseren Gipfeln. Denn während die Lufttemperatur auf der Erde bei steigender Höhe abnimmt, ist am Pluto aufgrund der Solarstrahlung das Gegenteil der Fall.

Ein internationales Forscherteam, geleitet vom Centre national de la recherche scientifique (CNRS), hat sich daher mit der Frage beschäftigt, woher also das Eis auf den Gipfeln stammt und hat ein Klimamodell entwickelt. Zunächst haben sie festgestellt, dass es aus gefrorenem Methan besteht.