“Big Data auch für den Normalbürger relevant”

IBM Research Zürich entwickelt im Dome-Projekt (“Domes” sind im Englischen die Schüsseln von Radioteleskopen) neuartige Informationsverarbeitungssysteme, die mit enormen Datenmengen zurechtkommen. In Zusammenarbeit mit dem niederländischen Institut für Radioastronomie (ASTRON) wird an der IT-Roadmap für das Square-Kilometer-Array-Teleskop gearbeitet, das ab 2018 in Südafrika und Australien entsteht. Dieses SKA-Teleskop besteht aus tausenden Radioteleskopen, die über zwei Kontinente verteilt stehen und eine Gesamtfläche von einem Quadratkilometer haben. Wenn die Anlage 2024 ihren Betrieb aufnimmt, generiert sie pro Tag ungefähr 15 Exabytes an Daten (1 Exabyte sind eine Milliarde Milliarden Bytes, was etwa dem zweifachen des täglichen, weltweiten Datenverkehrs im Internet des Jahres 2011 entspricht). Das stellt die IT-Infrastruktur vor enorme Herausforderungen, da die Informationen von tausenden Quellen gesammelt, zusammengeführt, ausgewertet und gespeichert werden müssen.

“Bei solchen Systemen geht es immer um eine Abwägung zwischen den Anforderungen der Forscher, was die Signalqualität angeht, und dem Energiebedarf der Infrastruktur. Derzeit arbeiten wir mit Modellen, um den besten Weg zu finden, die einzelnen Teleskope zu bündeln. Es macht beispielsweise einen großen Unterschied, ob wir pro 250 oder 500 Antennen eine Basisstation einsetzen”, erklärt Engbersen der futurezone am Rande der IBM Developer Days 2014 in Wien. Mit heutigen IT-Systemen wäre die Datenmenge, die vom SKA-Teleskop generiert wird, nicht zu bewältigen. “Bis 2017 wollen wir wissen, was das System für die SKA-Anlage können muss und wie wir das technisch umsetzen können”, so Engbersen.