Biologisch abbaubare Flipflops entwickelt

Wissenschaftler der University of California San Diego haben in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Algenesis Materials biologisch abbaubare Flipflops hergestellt. Der Grund: Flipflops würden bedenklich häufig auf Müllhalden, an Küsten und in den Ozeanen landen.

Diesem Problem wollen die Forscher entgegenwirken. Daher haben sie einen Kunstschaum aus Algen-Öl entwickelt, wie phys.org berichtet.

Natürlicher Abbau

Kommerzielle Kunststoffe wie Polyester, Bioplastik (PLA) und der thermoplastische Kunststoff (PET) seien zwar auch biologisch abbaubar, allerdings nur im Labor oder in industriellen Kompostieranlagen. Der neue Schaum sei hingegen auch in einer natürlichen Umgebung abbaubar.

Nach hunderten Rezepturen hatten die Forscher schließlich eine Formel entwickelt, die auch den kommerziellen Bedingungen entspricht. Aktuell besteht das Schuhwerk zu 52 Prozent aus natürlichen Inhaltsstoffen – geplant sind 100 Prozent.