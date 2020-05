Grüne Verpackung aus Stärke statt Plastik

Wenn heißes Wasser Gifte ersetzt

Schutzanzüge für die Feuerwehr oder die Raumfahrt stellen hohe Anforderungen an das verwendete Material. Bei der Herstellung dieser organischen Hochleistungsmaterialien entstehen oft giftige Substanzen, auch wenn das Endprodukt selbst nicht giftig ist.

Lösungsmittel wie Dimethylformamid oder Polyphosphorsäure sind sowohl für Mensch als auch für die Umwelt schädlich. „Viele der herkömmlich verwendeten Lösungsmittel sind nachweislich krebserregend oder stehen zumindest im Verdacht, krebserregend zu sein“, sagt Miriam Unterlass von der Fakultät für technische Chemie der TU Wien.

Heißes Wasser

Sie hat nun ein neues hydrothermales Syntheseverfahren entwickelt, das mit extrem hohem Druck (17 bar) und sehr hohen Temperaturen (200 Grad Celsius) arbeitet. Zum Einsatz kommt lediglich Wasser, sodass auf giftige Lösungsmittel verzichtet werden kann. „Unter diesen Hochdruck- und Hochtemperaturbedingungen ändern sich die Eigenschaften von Wasser drastisch“, so Unterlasser. Das ermögliche die Herstellung organischer Hochleistungskunststoffen in Verbindung mit erdölbasierten Chemikalie. Giftige Neben- oder Abfallprodukte entstehen nicht.

Weltraumanzüge

Mithilfe des innovativen Verfahrens konnten zwei neue Klassen von organischen Hochleistungskunststoffen erzeugt werden: Polybenzimidazole und Pyrronpolymere. „Industriell gesehen sind Polybenzimidazole aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften in Verbindung mit guter Verarbeitbarkeit und hohem Tragekomfort eines der am weitesten verbreiteten Fasermaterialien für verschiedene Schutzkleidung, z. B. in Feuerwehrbekleidung und Weltraumanzügen“, sagt die Forscherin. Pyrronpolymere könnten hingegen aufgrund ihrer elektrochemischen Eigenschaften künftig als Elektrodenmaterial für wässrige Batterien verwendet werden

