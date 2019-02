Boeings erster pilotenloser Kampfjet könnte 2020 abheben

Der pilotenlose Kampfjet, den Boeing auf der Australian International Airshow als Modell präsentiert hat, wird in Australien entwickelt. Das autonome Fluggerät ist 11,6 Meter lang und hat eine Reichweite von etwa 3.700 Kilometer, wie Reuters berichtet. Geflogen wird das "Loyal Wingman" genannte Gerät von einer künstlichen Intelligenz. Der Jet soll in der Herstellung deutlich billiger sein als bemannte Kampfjets und an Interessenten auf der ganzen Welt verkauft werden. Die Flugzeuge sollen gemeinsam mit von Kampfpiloten gesteuerten Jets Missionen fliegen. Vier bis sechs unbemannte Flugzeuge könnten dabei einen Flieger mit Piloten begleiten.