Britische Forscher entwickeln lebende, 3D-gedruckte Hornhaut

Bio-Tinte

Swioklo und Connon haben Stammzellen aus einer Spender-Hornhaut mit den Substanzen Algin (aus Algen gewonnen) und Kollagen (ein Strukturprotein) vermischt, um daraus "Bio-Tinte" zu produzieren, die mit einem 3D-Drucker in Form gebracht werden kann. Im Unterschied zu bisherigen Versuchen, bleiben die Stammzellen innerhalb des Materials am Leben, berichtet TechCrunch. Aus einer einzigen Spender-Hornhaut können genügend Stammzellen für eine Vielzahl an 3D-gedruckten Hornhautlinsen gewonnen werden.

Engpass

Derzeit warten laut den Forschern weltweit 10 Millionen Menschen auf eine Hornhaut-Transplantation. Gewebe von Spendern ist jedoch nicht annähernd in ausreichender Menge vorhanden. Das neue 3D-gedruckte Material könnte diesen Engpass beseitigen. Die Forscher betonen jedoch, dass es bis zu einem praktischen Einsatz der Methode an Patienten noch Jahre dauern wird und dass Hornaut-Spenden in der Zwischenzeit weiterhin unumgänglich sind. Wie die Financial Times berichtet, entfallen jedoch immer mehr Hornhaut-Spender, weil Augenkorrekturen mittels Laser immer verbreiteter werden. Eine solchermaßen behandelte Hornhaut kann nach dem eigenen Ableben leider nicht mehr gespendet werden.