Challenge soll Bewusstsein für IT-Sicherheit stärken

„Wir haben das Konzept gemeinsam mit dem Cyber Defense Center von s IT Solutions Austria entwickelt. Es orientiert sich am Bankenumfeld. Wir haben eine fiktive Bank aufgesetzt, bei der es Sicherheits-Schwachstellen aufzuspüren galt”, erklärt David Stezenbach, Inhaber der Stadt Wien Stiftungsprofessur für Netzwerk-Sicherheit an der FH Campus Wien. Rund 50 Teilnehmer haben alle Aufgaben gelöst. Wer auf Probleme stieß, konnte gegen einen Punktabzug auch Hilfestellung in Anspruch nehmen. „Einige Teilnehmer haben auch ganz andere Lösungswege gefunden, als wir geplant haben. Das ist aber meistens so, wenn bewusst ein unsicheres System aufgesetzt wird. Da gibt es immer mehrere Möglichkeiten, in dieses einzudringen”, so Stezenbach weiter.