China bringt erste Astronauten zu Raumstation

China wird in der Nacht auf Donnerstag drei Astronauten ins All bringen. Es wird die erste Crew-Mission seit fünf Jahren.

Die Astronauten Nie Haisheng, Liu Boming und Tang Hongbo werden in einem Shenzhou-12-Raumschiff, welches oberhalb einer Long March-2F-Rakete angebracht wird, ins All gebracht. Das berichtet Global Times. Der Start soll gegen 3 Uhr Früh in unserer Zeitzone in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erfolgen. Gestartet wird vom Jiuquan Satellite Launch Center.