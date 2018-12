China will in Kürze auf der dunklen Seite des Monds landen

Experimente

Die Landestelle befindet sich in der Nähe des Südpols des Mondes und ist von schwierigem Gelände geprägt. Wenn die Landung gelingt, wird der Rover dort diverse Experimente durchführen, darunter eine Messung niederfrequenter Radiowellen aus dem All, die von der Abschirmung von Erdsignalen durch den Mond profitieren würde. Auch Kartoffelsamen sollen in einem Versuch gesät werden.

China will seine Position als Weltraummacht stärken und im Rahmen einer nächsten Mission auch Mondgestein zur Erde transportieren. Künftig will man außerdem eine eigene Raumstation bauen.