Russland will Corona-Impfstoff im August zulassen

Russland prescht mit einem Impfstoff gegen Corona vor. Wir russische Behörden dem US-Sender CNN bestätigten, wolle man den Impfstoff bereits in zwei Wochen zulassen und ab dann mit der Impfung von medizinischem Personal starten. Damit würde Russland die Vervollständigung der dritten Testphase gar nicht abwarten, sondern bereits zuvor bzw. parallel zur dritten Testphase den Impfstoff zulassen und austeilen.

Ein "Sputnik-Moment"

Der Chef des russischen Staatsfonds, Kirill Dimitriew, sprach davon, dass Russland die ersten sein werden und verglich die Zulassung in Rekordzeit mit einem "Sputnik-Moment". Als die Sowjetunion mit Sputnik im Jahr 1957 als erste Nation einen Satelliten ins All geschossen habe, seien die Amerikaner auch völlig überrascht gewesen. So werde es nun auch mit der Corona-Impfung sein, sagte Dimitriew.