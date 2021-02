Corona-Tests: Gurgeln ist präziser als Nasebohren

Nasalabstriche aus dem vorderen Bereich sind im Vergleich zu PCR-Gurgeltests nur fast halb so genau, so eine neue Studie.

Eine neue österreichische Studie hat untersucht, wie gut anteriore nasale Abstriche (AN) bei den Coronatests sind. Das sind jene Abstriche, die im vorderen Bereich der Nase abgenommen werden und künftig an Schulen zum Testen eingesetzt werden. Mit einem Stäbchen wird dabei zirka 1,5 cm in beiden Nasenlöchern 15 Sekunden lang kreisförmig entlang der Naseninnenseite herumgefahren.

Anders ist das bei sogenannten nasopharyngealen Abstrichen (NP), bei denen die Staberl weitaus tiefer in den Nasen-Rachen-Raum geschoben werden. Dies sind die klassischen Antigen-Schnelltests, die in Teststraßen zum Einsatz kommen. An Schulen gab es zudem eine Studie mit PCR-Gurgeltests.

PCR-Tests wesentlich besser

Bei der Studie wurden die Methoden nun miteinander verglichen. Das Ergebnis: Die Gesamtsensitivität lag bei den Nasentests, also den AN- und NP-Tests, etwa gleich auf, egal, wie tief das Staberl in die Nase gesteckt wurde. Im Vergleich mit den PCR-Gurgeltests zeigte sich aber ein massiver Unterschied: Die Sensitivität der Nasentests aus dem vorderen Bereich lag im Vergleich zu den PCR-Gurgeltests nur bei 56,3 Prozent.

Bei den Nasentests, die jetzt an den Schulen zum Testen zum Einsatz kommen sollen, betrug die Genauigkeit bei nicht symptomatischen Personen nur 40,7 Prozent. Bei Menschen, die zum Zeitpunkt des Tests leichte Symptome hatten, lag sie bei 75,9 Prozent und bei Menschen, die mit Covid-19 im Krankenhaus lagen, konnte man damit zu 93 Prozent Covid-19 nachweisen. Das bedeutet, dass die AN-Tests vor allem jene Personen gut erkennen können, bei denen es bereits leichte oder schwere Symptome gibt - und bei Menschen, die symptomlos sind, eine extrem hohe Fehlerquote aufweisen.