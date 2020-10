Das ist das größte Segelschiff der Welt

Festsegel

Die Oceanbird hat 5 Segel, die jeweils 80 Meter hoch sind. Die Segel können sich um 360 Grad drehen, ohne sich zu berühren. Es sind feste Segel aus Stahl und Kompositwerkstoffen.

Um die beste Form für die Segel und den Rumpf der Oceanbird zu ermitteln, wurden Sensoren an Atlantik-Frachtschiffen angebracht, um Daten zu sammeln – in bis zu 200 Metern Höhe. Das war nötig, da sich der Wind in den Höhen anders verhält, als knapp über den Meeresspiegel.