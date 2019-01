Das nasse NASA-Grab: Wo Raumschiffe zum Sterben landen

Jedoch versenkt hier nicht nur die NASA ihre Raumschiffe. Denn auch andere Raumfahrtorganisationen wie die der Russischen Föderation, Roskosmos, lassen ihre Flugkörper hier gezielt abstürzen. Dazu gehört mitunter die einstige Raumstation Mir (dt.: "Frieden"), Transportschiffe und unbemannte Kapseln. Alleine zwischen 1971 und 2016 wurden dort mehr als 260 Raumschiffe begraben.

Warum lässt man die Trümmer gerade dort abstürzen?

Mit einer Tiefe von weitgehend mehr als drei Kilometern und dem nächstentfernten Land in einer Entfernung von knapp 2400 Kilometern eignet sich der "Spacecraft Cemetery" im Pazifischen Ozean ideal für die Entsorgung ausgedienter Schrott-Giganten. Doch warum überhaupt das Ganze?

Satelliten, Raumschiff-Teile, ganze Raumschiffe und sogar Raumstationen haben früher oder später ausgedient. Sie umkreisen die Erde und laufen Gefahr irgendwann wieder in die Atmosphäre einzutreten. Während die kleineren beim Eintritt verglühen, besteht doch stets das Risiko, dass größere Teile auf die Erdoberfläche aufschlagen. Daher musste schnell ein Ort gefunden werden, an dem man die Trümmer so sicher wie möglich abstürzen lassen konnte.