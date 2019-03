Das Preisschild der Zukunft ist elektronisch

„Bei elektronischer Tinte werden Farbpartikel in winzigen Kapseln an die Oberfläche bewegt, indem eine elektrische Spannung angelegt wird. Die verschiedenen Farben reagieren auf unterschiedliche Spannung. Je mehr Farben verwendet werden, desto komplizierter wird es. Denn um reine Farben zu bekommen, dürfen sich die Partikel nicht vermischen“, erklärt Moosburger.

Während SES-Imagotag bei der Basistechnologie von internationalen Herstellern wie E-Ink abhängig ist, werden am Forschungsstandort Graz, wo derzeit 80 Mitarbeiter beschäftigt sind, die dahinterliegende Elektronik und Funktechnologie, aber auch neue Schilder-Größen und -Formen ausgetüftelt. Neben der besonderen Energieeffizienz mussten die Grazer sicherstellen, dass sich die teils zehntausenden elektronischen Preisschilder in einem Geschäft nicht gegenseitig stören. Für die smarten Funktionen sind in jedem Schild ein NFC-Chip und Leuchtdioden verbaut.

Viel mehr als nur ein Preisetikett

Die elektronischen Preisanzeigen bieten viele Möglichkeiten. „Hält ein Kunde sein Handy an das Preisschild, können weiterführende Informationen zum Artikel angezeigt werden. Wie beim Online-Shopping kann ich so direkt im Geschäft abrufen, wie ein bestimmtes Produkt von anderen Kunden bewertet wurde oder herausfinden, was andere kauften. Diese empfohlenen Produkte blinken dann im Regal über die Leuchtdiode am Preisschild auf“, sagt SES-Imagotag-Mitgründer Moosburger.