Das sind die sechs innovativsten Projekte Österreichs

Die Projekte aus Kärnten widmen sich vor allem den Materialwissenschaften. So hat der Metallsulfid-Hersteller Tribotecc GmbH „funktionelle Fasern“ entwickelt, die die Effizienz von Bremsscheiben und -belägen verbessern sowie Geräuschentwicklung und Verschleiß von Bremssystemen reduzieren. So sollen sie sich besonders gut für die Zukunft eignen und beispielsweise in Elektroautos Anwendung finden. Das von Tribotecc entwickelte Verfahren ist nicht nur auf Metallfasern beschränkt, sondern kann auch bei Mineralfasern und synthetische Fasern angewandt werden.