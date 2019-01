Der spektakuläre Start der Delta IV Heavy-Rakete in Bildern

Jeder, der am Samstag den Start der Delta IV Heavy-Rakete der United Launch Alliance miterlebt hat, sah dabei auch einen Feuerball, der die Rakete während des Starts einhüllte. Die Drei-Kern-Rakete hob bei strahlendem Wetter ab und viele Zuseher dürften besorgt gewesen sein, als sie so einen freien Blick darauf hatten, was sich bei so einem Raketenstart so tut.

Die Rakete fliegt keineswegs gleich in die Luft, sondern dieser in Rauch getunkte Feuerball ist durchaus völlig normal. Er ist ein Nebenprodukt der RS-68-Raketentriebwerke, die jeden der drei Kerne des Delta IV Heavy antreibenden Startfahrzeugs, wie ArsTechnica berichtet.