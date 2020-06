Die Nominierten für den Staatspreis Innovation 2014

Bei allem was mit NFC (Near Field Communication) zu tun hat, war NXP Semiconductors Austria GmbH bisher bereits tonangebend. Derzeit sind NFC-Komponenten von NXP in mehr als 150 Endgeräten enthalten und über 90 Prozent der NFC-fähigen Mobiltelefone beinhalten NXP-Produkte. Der neuen Chip, PN547 hat gegenüber den älteren Modellen einen wesentlich geringeren Stromverbrauch und kann Daten deutlich schneller übertragen. Außerdem ist PN547 mit den wichtigsten Standards kompatibel.