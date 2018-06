Die Prognosemaschinen kommen: Warum KI die Welt verändern wird

Ajay Agrawal ist Ökonom und Professor für Unternehmertum an der Rotman School of Management an der Universität Toronto. Er beschäftigt sich unter anderem mit den ökonomischen Grundlagen und Konsequenzen der Entwicklung von künstlicher Intelligenz (KI). In seinem neuen Buch "Prediction Machines" (noch nicht auf Deutsch erschienen) argumentiert er mit seinen Kollegen Joshua Gans und Avi Goldfarb, dass KI-Systeme die Welt so grundlegend verändern werden, wie es einst die Elektrifizierung oder in jüngerer Vergangenheit die Digitalisierung getan haben.

"KI ist nicht nur eine weitere Technologie. Sie ist ein allgemeines Werkzeug, das überall eingesetzt werden kann", sagte Agrawal bei einem Vortrag in Toronto, dem die futurezone beiwohnte.