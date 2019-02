Die Sehnsucht der Tech-Milliardäre nach ewigem Leben

Etwa 125 Jahre kann ein menschlicher Körper aus heutiger Sicht maximal durchhalten, bevor er seine Grenze erreicht. Das ist vielen Forschern und ihren Investoren nicht genug. Sie arbeiten, mit maßgeblicher finanzieller Unterstützung aus dem Silicon Valley, daran, die Haltbarkeit von Menschen zu verlängern, wie der Guardian berichtet. Dabei werden auch Wege ausgekundschaftet, die eher zweifelhaft scheinen. So wurde die verbreitete Praxis, das Blut von jungen Menschen als Jugendelixier zu verabreichen, erst vor wenigen Tagen von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Quacksalberei abgestempelt. Mehrere US-Start-ups bieten derartige Bluttransfusionen an.

Valley-Geld

Es gibt aber auch ernsthafte Versuche, die verfügbare Lebenszeit zu erhöhen. Die Lebensqualität im hohen Alter soll dabei möglichst nicht sinken. Die "Coalition for Radical Life Extension" bringt Wissenschaftler, Geldgeber und Personen mit Interesse am Thema Unsterblichkeit zusammen. "Heute leben bereits Millionen Menschen, die den Tod nicht kennen werden, wenn sie sich dazu entscheiden sollten", sagt der Direktor der Organisation, David Strole, dem Guardian. Firmen, die an der Verlängerung des Lebens arbeiten, haben in den vergangenen Jahren Milliarden an Investitionsgeldern eingesammelt.

So haben die Google-Gründer Sergey Brin und Larry Page Millionen in "Calico" investiert, ein Unternehmen das sich auf die Fahnen geschrieben hat, das Problem Tod zu lösen. Amazon-Boss Jeff Bezos und Neuseeland-Besiedler Peter Thiel unterstützen "Unity Biotechnology", eine Firma, die die Auswirkungen des Alterns bekämpfen will.