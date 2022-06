Doomsday-Gletscher schmilzt in dramatischem Tempo

Der "Weltuntergangsgletscher" in der Antarktis schmilzt in einer nie dagewesenen Geschwindigkeit.

Der massive Thwaites Gletscher in der Westantarktis – wegen seiner großen Bedeutung in der Region auch als „Doomsday-Gletscher“ bezeichnet – schmilzt in einer dramatischen Geschwindigkeit. Festgestellt wurde das durch prähistorische Meeresablagerungen, die rund um Thwaites sowie den benachbarten Pine-Island-Gletscher gefunden wurden. Der gegenwärtige Rückgang an Eis sei “beispiellos” in den vergangenen 5.500 Jahren, wie es in einer neuen Studie heißt, die in Nature Geoscience veröffentlicht wurde.

Bei der derzeitigen Rückgangsrate könnten die riesigen Gletscher in den nächsten Jahrhunderten bis zu 3,4 Meter zum Anstieg des globalen Meeresspiegels beitragen, heißt es in einem Artikel des Imperial College London, dessen Wissenschaftler*innen an der Studie beteiligt waren.

Koautor Dylan Rood vom Imperial Department of Earth Science and Engineering sagt: „Obwohl diese Gletscher in den letzten Jahrtausenden relativ stabil waren, beschleunigt sich ihr derzeitiger Rückgang und erhöht bereits den globalen Meeresspiegel. Demnach deuten die derzeitigen Schmelzraten darauf hin, dass “lebenswichtige Arterien” des westantarktischen Eisschildes gerissen sind, was zu einem beschleunigten Schmelzen in den Ozean führt. Der ansteigende Meeresspiegel könnte für die künftige Welt “katastrophal” sein. “Wir müssen jetzt dringend herausfinden, ob es zu spät ist, die Blutung zu stoppen”, so Rood.