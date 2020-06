Dr. "da Vinci" im OP-Saal der Zukunft

Der Chirurg sitzt relativ entspannt an einer Konsole versteckt vor einem großen Monitor und hält mit seinen Fingern zwei Controller fest. Er arbeitet wie ein Schlagzeuger - mit beiden Händen und beiden Füßen steuert er die vier Roboterarme im Bauchraum des Patienten, der auf dem OP-Tisch liegt. Die vier Systemarme, gesteuert und kontrolliert vom Chirurgen, schneiden, greifen, klemmen Gefäße ab, veröden sie und hantieren präzise mit den chirurgischen Werkzeugen. Die von den Roboterarmen geführten Instrumente sind beweglicher als jede Hand, können in alle Richtungen rotiert und abgewinkelt werden. Das System filtert sogar das natürliche Zittern der Hand heraus.

Sonderausstattung

Da Vinci ist mit einer Stereokamera ausgestattet, die ähnlich wie das menschliche Auge das Operationsfeld im Visier hat und jeden Arbeitsschritt als dreidimensionales Bild in zehnfacher Vergrößerung auf den Monitor des Konsolen-Operateurs liefert. Für seine Kollegen, den Arzt am OP-Tisch, die OP-Schwester und den Anästhesisten, werden die Bilder aus dem Inneren des Patienten auf zwei HD-Monitore seitlich des Operationstisches übertragen.

Seit Sommer 2011 ist der Operationsroboter in der Urologischen Abteilung im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien beschäftigt. „Genau genommen ist da Vinci ein Operationssystem“, sagt Univ. Prof. Paul Schramek, Vorstand der Abteilung für Urologie und Andrologie. „Ein Roboter macht das, was man ihm sagt, bzw. wie er programmiert wurde. Da Vinci ist ein Telemanipulator, der zu jedem Zeitpunkt nur das ausführt, was der Operator in seiner Konsole mit den Controllern tut. Die Entscheidung, welche Schritte erfolgen, liegt ausschließlich beim Operateur.“ In Fachkreisen wird dies „Master-Slave-System“ genannt, also Meister-Sklave-System. „Sklave“ da Vinci ist eine ziemlich große Apparatur auf Rollen, damit sie leicht von einem OP-Saal in den anderen geschoben werden kann. Jeder Arm wird bei jeder Operation steril verpackt.

Online ständig überwacht

Entwickelt wurde da Vinci vom US-Unternehmen Intuitive Surgical, das sich auf Operations-Roboter spezialisiert hat. Die ersten Modelle wurden von der US-Armee während des Zweiten Golfkriegs (1990) eingesetzt. Um auch komplexe Verletzungen von Soldaten operieren zu können, wurden die Mediziner vor Ort von Kollegen in den USA unterstützt, die die Operation quasi aus der Heimat durchführten. Fernoperationen lösten immer schon einen gewissen Wow-Effekt aus, doch dass eine „Maschine“ einen Menschen ganz von alleine operiert – das ist Science Fiction. „Jede Operation wird vom Chirurgien selbst und vor Ort durchgeführt “, erklärt Schramek. Bei Problemen mit dem System wird durch ständige Verbindung mit der Intuitive Surgical Zentrale sofort reagiert und gegebenenfalls eingeschritten. „Aber dazu ist es noch nicht gekommen“, betont Schramek. Bei Stromausfall schaltet das System automatisch auf Batteriebetrieb um. Die Datenmenge, die da Vinci zu verarbeiten hat, ist jedenfalls gewaltig, denn abgesehen von den hochauflösenden 3D-Bildern können auch Röntgenaufnahmen, Ultraschallbilder und CT- sowie Magnetresonanz-Bilder in das System eingespielt werden.