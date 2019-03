Drei KI-Pioniere gewinnen Turing Award

Schecks auslesen

Alle drei Forscher haben bereits vor ihrem bahnbrechenden Projekt an neuronalen Netzwerken gearbeitet. Der in Frankreich geborene Yann LeCun hat etwa in den AT&T Bell Labs in New Jersey ein neuronales Netzwerk entwickelt, das handschriftliche Briefe und Zahlen lesen konnte. Das System wurde an Banken verkauft, wo es zum Auslesen von Schecks verwendet wurde.