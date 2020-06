Einzelne Gammastrahler in Nachbar-Galaxie entdeckt

Vor sechs Jahren ist Österreich dem internationalen Konsortium beigetreten, das die Teleskope seit 2002 betreibt. H.E.S.S. steht für „High Energy Stereoscopic System“ und ist eine Hommage an den österreichischen Physiker Victor Franz Hess (1883-1964), der 1912 die Kosmische Strahlung entdeckt und 1936 dafür den Nobelpreis erhalten hat.

In der 170.000 Lichtjahre entfernten Großen Magellanschen Wolke werden in sehr rascher Folge neue, massereiche Sterne gebildet, gleichzeitig treten Supernovae im Vergleich zur Milchstraße fünfmal so häufig auf. Aus diesem Grund haben die Wissenschafter das größte Sternenentstehungsgebiet der Galaxie, den Tarantel-Nebel, insgesamt 210 Stunden lang beobachtet. Sie konnten dabei drei verschiedene energiereiche Gammastrahler entdecken: einen extrem hellen Pulsarwind-Nebel, den hellen Überrest ein Supernova und eine sogenannte Superblase.