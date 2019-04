Elon Musk will Drachenflügel an seinem Raumschiff anbringen

Das Starship existiert derzeit nur als Prototyp – ohne Drachenflügel. Wenn es einmal fertig ist, soll die Falcon Heavy das Spaceship in den Orbit bringen. Von dort aus bricht es dann zum Mond und Mars auf. Dort soll es landen, um Fracht und später menschliche Passagiere abzusetzen. Auch der touristische Einsatz ist vorgesehen. So soll einer der ersten kommerziellen Flüge von Spaceship ein Mondrundflug (ohne Landung) mit dem Milliardär Yusaku Maezawa an Bord sein.