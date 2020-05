Erst die Kraft von 2000 Sonnen macht Solarenergie grün

Wärme

Mit derkann über ein thermisches Membran-Entsalzungs-System kann Meerwasser durch Verdampfung und Membranen, die nur für gasförmiges Wasser permeabel sind, gleichzeitig entsalzt und gereinigt werden. Hier arbeiten die Forscher aber noch an einer Verbesserung der Haltbarkeit und der Effizienz. Bis zu 40 Liter Trinkwasser pro Quadratmeter Empfängerfläche und Tag sollen so erzeugt werden können. Durch die Nutzung von Adsorptionskühlern kann mit derauch nutzbare Kälte erzeugt werden, was in warmen Regionen der Erde einen hohen Mehrwert liefert. Bei größeren Anlagen aus mehreren Blumen sollen die Kraftwerke lokal produziert werden, was Arbeitsplätze in den Regionen schaffen soll. Einen Preis für die Anlagen wollen die Entwickler noch nicht nennen, allerdings soll es bei Betrachtung der thermischen und elektrischen Energie mindestens um den Faktor zwei kostengünstiger sein als heutige PV-Systeme.

Die Folien-Spiegel der Solarblume sind relativ empfindlich, weshalb die gesamte 40 Quadratmeter messende Schüssel mit einer Blase aus Kunststofffolie überzogen ist, die Hagel und Sandstürmen trotzen soll. Innerhalb der Blase wird durch einen kleinen Ventilator für Überdruck gesorgt, damit keine Fremdkörper eindringen können. Das verursacht keine zusätzlichen Kosten, da der Ventilator ohnehin eingebaut wertden muss, um den Folienspiegel in die korrekte Form zu bringen. “Das ist eigentlich nur ein PC-Lüfter, Der nötige Druck ist sehr gering”, erklärt Michel. Das hat gleichzeitig den Vorteil, dass bei einem Ausfall der Kühlung einfach der Lüfter abgedreht werden kann, wodurch die Spiegel Flach werden und der Fokus der Strahlung verloren geht. Die schützende Blase macht die Anlagen zudem einfach zu warten.