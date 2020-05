Erstes selbstfahrendes Uber-Auto gesichtet

Der Fahrdienstvermittler Uber betreibt in Pittsburgh ein Forschungslabor für selbstfahrende Fahrzeuge. Ziel sei es eine "autonom fahrende Taxi-Flotte zu entwickeln". Dafür hat Uber eine Reihe von Robotik-Experten der Carnegie Mellon University angeheuert.

In der Forschungseinrichtung soll Uber sowohl an der Technologie für autonome Autos und der dazugehörigen Infrastruktur, als auch an der Entwicklung von Fahrzeug selbst arbeiten.

Uber CEO Travis Kalanick hatte bereits Mitte 2014 angekündigt, menschliche Fahrer durch selbstfahrende Autos ersetzen zu wollen. "Der Grund warum Uber etwas teuer sein könnte, ist, weil man für den anderen Typen im Auto bezahlt", so Kalanick, "Wenn aber kein anderer Typ mehr da ist, könnte Uber wesentlich billiger sein, sogar auf Road Trips."