Uber will selbstfahrende Fahrzeuge entwickeln

Wie Techcrunch schreibt, wird der Fahrdienstvermittler Uber in Pittsburgh ein Forschungslabor für selbstfahrende Fahrzeuge errichten. Ziel sei es eine "autonom fahrende Taxi-Flotte zu entwickeln". Dafür hat Uber eine Reihe von Robotik-Experten der Carnegie Mellon University angeheuert.

Dass Uber mit der Carnegie-Mellon-Universität zusammenarbeiten will, dürfte kein Zufall sein. Von dort kommt der aktuelle Chef des Google-Projekts für selbstfahrende Autos, Christopher Urmson. Der Fahrdienst-Vermittler will auch mit dem dortigen Robotik-Zentrum zusammenarbeiten und Forschung finanzieren. Im Rahmen der Kooperation will Uber zudem ein "Zentrum für fortgeschrittene Technologien" gründen. Außerdem wurde in Carnegie Mellon beispielsweise der Mars Rover der Nasa entwickelt.

In der neuen Forschungseinrichtung in Pittsburgh soll Uber sowohl an der Technologie für autonome Autos und der dazugehörigen Infrastruktur, als auch an der Entwicklung von Fahrzeug selbst arbeiten.