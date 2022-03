ESA will mit Satelliten Ozeanmüll vom Weltraum aus tracken

Die Weltmeere sind stark verschmutzt. Drei Viertel des Ozeanmülls bestehen laut einer Studie des World Wildlife Fund (WWF) aus Plastik. Jährlich landen aktuellen Schätzungen zufolge rund 10 Millionen Tonnen Kunststoff im Meer, was einem mit Plastik gefüllten Lkw pro Minute entspricht. 80 Millionen Tonnen befinden sich laut WWF bereits am Meeresboden – ein weiterer Teil treibt auf der Wasseroberfläche.

Wie sich diese schwimmenden Mülldecken ansammeln, bewegen und ausbreiten, ist bislang weitgehend unklar. Um nähere Informationen zu gewinnen, will die Europäische Weltraumagentur ESA mehrere Weltalltechnologien zur Anwendung bringen. Sollten sie sich bei der Erkennung von Plastik im Wasser als geeignet erweisen, könnten künftig Satelliten im Orbit zur konstanten und globalen Überwachung des Mülls eingesetzt werden.

Mix aus Sensoren

Welche Technologien die vielversprechendsten sind, hänge laut dem ESA-Forscher Paolo Corradi davon ab, in welcher Erscheinungsform der Plastikmüll detektiert werden soll – etwa in großen und dichten Ansammlungen, als verstreute Materie oder in Form von Einzelobjekten. Daneben sei das Szenario wesentlich: „Das Problem ist, dass sich der Müll auf unterschiedliche Weise und an unterschiedlichen Plätzen ansammelt, etwa im Meer, am Strand, an der Küste oder am Land nahe Gewässern“, sagt Corradi der futurezone.